Эксперты прогнозируют рост рынка подержанных автомобилей в России

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Международный логистический оператор GEFCO видит потенциал для роста рынка подержанных автомобилей и послепродажного обслуживания в России. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор GEFCO Россия Валерия Селедкова, ее слова передала пресс-служба.

"Сейчас прогнозы и оценки экспертов по российскому автомобильному сегменту разнятся: по сравнению с европейскими странами российский авторынок еще недостаточно насыщен, соответственно есть потенциал роста, однако существенное влияние на рынок окажет и состояние экономики. Есть потенциал для роста рынка подержанных автомобилей и рынка послепродажного обслуживания (поставок запчастей и комплектующих), которые будут завоевывать более высокие позиции. Стоит отметить, что на российском автомобильном рынке может отразиться и возникшая глобальная отраслевая проблема, связанная с растущим уже несколько месяцев дефицитом полупроводников, а также ситуация по наличию контейнеров", - сказала топ-менеджер GEFCO.

Селедкова напомнила, что практически у всех автопроизводителей и производственных площадок окончательной сборки значительная часть компонентов, элементов конструкций и запасных частей поступает из-за рубежа (Азия и Юго-Восточная Азия, Европа, Латинская Америка). Из-за пандемии и проблем с поставками комплектующих из Китая множество заводов по всему миру приостанавливали производство, в рамках ограничений и локдауна не работали точки продаж и дилерские центры.

"Логистических операторов сложившаяся ситуация привела к необходимости трансформировать стандартные бизнес-процессы и схемы поставок: ограничения, введенные различными странами в рамках пандемии, наложили особые условия для планирования маршрутов, времени доставки, обработки транспорта и грузов", - добавила Селедкова.

Во второй половине 2020 года начался возврат предприятий (и не только автопроизводителей) к работе. Возобновление производства увеличило нагрузку на логистов при доставке компонентов, инструментов, комплектующих и готовых автомобилей, повысило интенсивность работы логистических цепей, что в свою очередь привело к дефициту провозных мощностей как среди автовозов, так и специализированных вагонов. При этом высвободились существенные ресурсы в сфере логистики по хранению готовой продукции, отметила она.

О группе

Международный логистический оператор GEFCO присутствует в 150 странах мира. Основные клиенты компании - ведущие автопроизводители и промышленные предприятия: Peugeot-Citroen, GM, L'Oreal, Siemens, Bosch, IKEA, Henkel, Procter&Gamble. РЖД в 2012 году купили 75% акций GEFCO у PSA Peugeot-Citroen за €800 млн. PSA остается владельцем 25%.