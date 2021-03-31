Кудрин сообщил, что сведения о 80% лесного фонда России устарели более чем на 10 лет

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Сведения о 80% лесного фонда России устарели более чем на 10 лет, для их актуализации необходимы десятки миллиардов рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Совете Федерации.

"Мы каждый год проводим по лесным ресурсам наши проверки. В прошлом году мы констатировали, что сведения по 80% лесного фонда страны, это почти 1 млрд гектаров, устарели больше, чем на 10 лет. На актуализацию не хватает средств. По нашим подсчетам, нужно несколько десятков миллиардов рублей", - сказал Кудрин.

По его словам, в 2015-2019 годах на лесоустройство было выделено менее 6,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что актуализация сведений о лесах в полном объеме потребует от 14,5 млрд рублей при выполнении работ дешифровочным способом до 83,2 млрд рублей при выполнении работ глазомерным способом.