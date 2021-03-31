Путин потребовал передать 38% акций БСК в собственность Башкирии

"Прошу правительство передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность Республики Башкортостан. Собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но, кроме этого, еще 11,7% плюс одна акция, как мы и договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики", - сказал президент в среду на совещании с членами кабмина, пояснив, что это позволит региону полноценно управлять БСК.

Путин напомнил, что ранее в соответствии с решением суда около 96% акций БСК были переданы в собственность РФ. "Важно обеспечить долгосрочную, эффективную работу компании и выпуск конкурентоспособной продукции", - подчеркнул он, добавив, что это приобретает особую актуальность на фоне необходимости сохранить рабочие места, обеспечить людям зарплаты. По мнению Путина, в данном случае одним из ключевых вопросов является грамотное управление предприятием.

Обращаясь к главе республики, Путин заметил, что "контрольный пакет компании ушел не по вине федеральных органов власти, а в связи с соответствующими решениями руководства республики". "Ничего здесь плохо нет, когда идет приватизация, но уж если она идет, то она должна отвечать целям этой приватизации", - подчеркнул президент.

Он пояснил, что компания должна "эффективно работать и соблюдать определенные правила поведения". "Рассчитываю на то, что все это будет осуществляться в будущем, что управляться она будет должным образом. Но и экономическая деятельность компании должна быть обеспечена, в том числе и ресурсы - об этом тоже надо подумать", - указал глава государства.

Соглашение об инвестициях

Путин также поручил правительству заключить соглашение с Башкирией об инвестициях в БСК и контроле за использованием госимущества.

"Прошу заключить специальное соглашение между правительством РФ и правительством Республики Башкортостан. В этом соглашении нужно определить конкретные планы и основные показатели Башкирской содовой компании, включая объемы производства и инвестиций", - сказал глава государства в среду на совещании с членами кабмина, отметив, что необходимо посмотреть, как компания будет управляться. "Также необходимо предусмотреть механизмы контроля за использованием государственного имущества", - подчеркнул президент.

"Михаил Владимирович, мы с вами на эту тему неоднократно говорили. Пожалуйста, прошу довести это все до логического завершения", - обратился Путин к премьер-министру Михаилу Мишустину. Глава государства также выразил надежду, что руководство Башкирии соответствующим образом отнесется к тем задачам, которые стоят перед БСК.

Об акциях Башкирской содовой компании

Арбитражный суд Башкирии 4 декабря 2020 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии акций БСК в полном объеме. Генпрокуратура в ходе проверки, которая проводилась в связи с утратой контроля государства над активами АО "Башкирская содовая компания", выявила нарушения законодательства о приватизации. Жалобы на решение суда первой инстанции поступили от БСК и ее дочерних компаний, а также от миноритарных держателей акций. 1 марта 18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил без изменений решение Арбитражного суда Башкирии об изъятии акций в пользу Росимущества.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 26 августа 2020 года поручил кабмину и руководству Башкирии разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры, в тот же день прокуратура начала проверку.

До 17 января 2013 года 61,65% ОАО "Сода" принадлежали Башкирии, 34,79% - ОАО "Каустик". Впоследствии "Сода" была присоединена к "Каустику" с переименованием последнего в "Башкирскую содовую компанию". После конвертации акций двух компаний доля акций республики в БСК, которая владела контрольным пакетом ОАО "Сода", снизилась до 38%, кипрской ModisаnnaLimited и ОАО "Башкирская химия" перешло 62% акций.