В кабмине заявили, что фиксированную часть зарплаты чиновников могут повысить до 70%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Кабмин России намерен изменить структуру зарплат госслужащих, повысив фиксированную часть до 70%. Стимулирующая же часть будет зависеть от результатов работы ведомства и конкретного чиновника, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Ранее он заявлял, что проведенная в стране реформа госаппарата станет основой для дальнейшего изменения системы оплаты труда госслужащих.

"Одна из задач в рамках реформы госаппарата - повышение гарантированной части денежного содержания и уменьшение стимулирующей. Примерно пытаемся выйти на пропорцию, как в лучших практиках: 70 на 30. То есть, условно говоря, в районе 70% - это гарантированная часть, 30% - мотивационная", - пояснил вице-премьер.

Он добавил, что власти предусмотрят возможность при необходимости менять этот диапазон. "Люди должны, работая, понимать, что гарантированный размер оплаты труда, который им государство выплачивает, он достаточен, и не все зависит от стимулирующей части. Но стимулирующая часть очень важна, потому что это та часть, которая мотивирует делать быстрее, лучше, качественнее", - отметил руководитель аппарата кабмина.

Административная реформа

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о реформе госаппарата в ноябре 2020 года. Срок ее завершения был установлен до 1 апреля 2021 года. Реформа предполагает приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, сокращение центральных аппаратов на 5%, а территориальных органов - на 10%. В целом сокращение должно было затронуть более 32 тыс. должностей, в основном за счет имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда в ведомствах. В центральных аппаратах сокращению подлежала 741 штатная единица, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения.