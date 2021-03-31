Новые рейсы с субсидированными тарифами откроют в Сочи из Хабаровска и Владивостока

КРАСНОДАР, 31 марта. /ТАСС/. Новые авиамаршруты из Хабаровска и Владивостока в Сочи запустит авиакомпания Nordwind в мае этого года. Для отдельных категорий граждан будут действовать субсидированные тарифы, сообщила руководитель отдела организации международных продаж компании Ольга Дубовик в ходе пресс-конференции в среду.

"С 25 мая мы открываем рейс Сочи - Хабаровск. Сочи - Владивосток открываем рейс 30 мая. На эти рейсы будут действовать субсидированные тарифы для определенной категории пассажиров", - сказала Дубовик.

Она добавила, что суммарно запланированы по 88 рейсов каждого направления, два рейса в неделю. Дубовик уточнила, что по маршруту Сочи - Хабаровск будут действовать 259 мест эконом-класса и 24 места эконом-комфорта.

Кроме того, готовится к запуску рейс Краснодар - Хабаровск. Всего же летом 2021 года будут действовать 20 направлений.

21 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщал, что жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по специальному сниженному тарифу. Цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 тыс. до чуть более 10 тыс. рублей, уточнил он, заметив, что это позволит большему числу людей воспользоваться возможностью льготных авиаперевозок. 23 января правительство России одобрило выделение 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока.