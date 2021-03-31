Путин заявил о закреплении тенденций к восстановлению экономики России

НОВО-ОГАРЕВО, 31 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что тенденции к восстановлению экономики России закрепляются, но доходная база ряда регионов пока нестабильна. Такое мнение он высказал на совещании с членами правительства.

"Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются. Мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности, поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильна", - сказал Путин.

Российский лидер заметил, что тема региональных финансов держится в постоянном поле зрения властей. Тем не менее, по его словам, есть смысл обсудить состояние бюджетов субъектов. Путин подчеркнул, что "одно из ключевых условий для долгосрочного социально-экономического развития территории всей нашей большой страны - состояние финансов". Он отметил, что за последнее время был реализован ряд мер поддержки регионов, была оказана необходимая помощь. "Напомню, что в прошлом году мы выделили 280 млрд рублей прямых дотаций и еще 223 млрд рублей специальных бюджетных кредитов", - сказал Путин.

Глава государства обратился к губернаторам с просьбой представить их анализ финансового состояния регионов, а также высказать предложения о необходимых новых решениях, которые позволили бы не только обеспечить стабильность региональных финансов, но и повысить темпы экономического роста.

Президент напомнил, что правительству было поручено подготовить концепцию программы инфраструктурного развития регионов, проработать вопросы ее финансирования.