Путин рассчитывает на понимание пользователями закона о предустановке ПО

НОВО-ОГАРЕВО, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что пользователи примут к сведению положения закона о предустановке российского программного обеспечения на различных гаджетах.

На совещании с членами правительства в среду глава государства поручил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву доложить о вступающих в силу правил по предустановке российских приложений на электронных устройствах, чтобы об этом "услышали все пользователи страны".

Руководитель ведомства напомнил, что все устройства, которые будут произведены с 1 апреля и будут продаваться на территории РФ, должны иметь российские приложения, либо эти приложения должны предлагаться при активации устройств. "Мы не навязываем российские приложения, не ограничиваем пользователей в выборе того, что у него должно быть на устройстве, мы обеспечиваем равные условия доступа пользователей к этим приложениям, но конечное решение все равно остается за ним", - заверил Шадаев.

"Это касается и поисковых сервисов российской разработки?" - уточнил Путин. Министр подтвердил, что кроме поисковых сервисов, включены и другие приложения. "Хочу еще добавить, что это не навязывается потребителю, а они могут это и не использовать", - отметил президент. Глава ведомства заверил, что иностранные приложения также предлагаются, чтобы пользователь сам сделал выбор.

"Я понял, надеюсь, что и коллеги, и пользователи поймут и будут иметь в виду, примут к сведению", - заметил Путин.