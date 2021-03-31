В АТОР считают, что внутренний турпоток может вернуться на докризисный уровень в 2021 году

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Внутренний турпоток в России по итогам текущего года может вернуться на уровень доковидного 2019 года, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В общем мы считаем, что в 2021 году точно будут превышены показатели 2020 года. В 2020 году был примерно на 30% меньше совокупный турпоток по России, чем в 2019 году. Я думаю, что в 2021 году мы дойдем до уровня 2019 года", - сказала Ломидзе в ходе онлайн-пресс-конференции.

Спрос на отдых внутри страны сейчас повышенный, при этом динамика продаж по акциям раннего бронирования по зарубежным направлениям замедленная, отметила эксперт.

Говоря о предпочтениях россиян на лето в плане внутренних поездок, Ломидзе отметила, что лидером станет черноморское побережье - Краснодарский край, Крым. Кроме того, "неплохие перспективы" и у Калининграда несмотря на то, что море там прохладнее, считает она.

"И есть еще направления, которые могут совершенно неожиданно выстрелить, по крайней мере, по первым результатам акции кешбэка такие направления, как Алтай, Бурятия и даже Тюмень тоже имеют шанс попасть в топ-20 летних продаж этого года", - сказала Ломидзе.