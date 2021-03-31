Путин потребовал от чиновников ответственного отношения к бюджету

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин напомнил о ситуациях, когда казна некоторых регионов "оказывалась в ловушке" из-за слишком дорогих коммерческих кредитов, и потребовал от чиновников всех уровней ответственного отношения к бюджету.

В среду на совещании с членами кабинета министров глава государства затронул тему закредитованности регионов, в том числе наличия большого коммерческого долга у некоторых субъектов. "Конечно, нужно эту проблему решать, и мы будем это делать. Но и от руководителей всех уровней требуется очень ответственное отношение к бюджетному процессу", - подчеркнул Путин.

Он обратил внимание на слова губернатора Челябинской области Алексея Текслера о том, что субъекты с большим коммерческим долгом "не получили соответствующий объем реструктуризации и оказались в ловушке". Комментируя это, президент вспомнил случаи, когда "некоторые руководители регионов, имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты либо даже заместить своевременно, этого не делали".

"А предпочитали по накатанной брать дорогие деньги в кредитных организациях и накапливать так называемый коммерческий долг. Остается только вопрос открытым: зачем они это делали? Они, конечно, оказались в ловушке, точнее, не они, а их бюджеты. Но лучше бы их самих поместить в ловушку", - посетовал глава государства.