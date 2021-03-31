Власти Башкирии рассматривают шесть месторождений как источники сырья для БСК

УФА, 31 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии рассматривают шесть месторождений, которые могут стать источниками сырья для Башкирской содовой компании (БСК). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона Радия Хабирова в среду.

Ранее БСК, которая производит 85% пищевой соды в России, заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении Шахтау к декабрю 2022 года. После общественного протеста и присвоения планируемому источнику сырья для предприятия — шихану Куштау — статус памятника природы, БСК заявила о продолжении разработки Шахтау, ниже уровня грунтовых вод.

"Мы должны сохранить лидирующие позиции в стране по производству соды и другой продукции предприятия. Поэтому одна из главных задач - поиск новых источников сырья для компании. Мы не сидели сложа руки, а работали с менеджментом завода. По их словам, запасов на старом месторождении Шахтау нам хватит на несколько лет. Параллельно мы рассматриваем шесть месторождений, которые могут поставлять сырье. Смотрим наиболее оптимальный вариант и по качеству, и по экономике", - приводятся в сообщении слова Хабирова.

При этом глава республики не видит проблемы в том, если разработка альтернативного шиханам источника сырья обойдется дороже. Эти моменты можно сгладить за счет сокращения необязательных расходов, таких как представительство компании в Москве, содержание которого в год обходилось почти на 1 млрд рублей, добавил он. Также стоит вопрос о решении экологических проблем.

"Еще один большой вопрос, который очень волновал жителей, - это экология. Есть масса экологических проблем, которые были сформированы за десятилетия, и по ним никогда не было существенных решений. Безусловно, важно и социальное самочувствие работников предприятия, хорошая зарплата. Нужно поддерживать Стерлитамак и близлежащие районы, жители которых в некотором смысле страдали из-за экологической ситуации. Одним словом, на предприятии есть чем заниматься", - добавил глава Башкирии.

Другими главными целями БСК Хабиров назвал модернизацию действующих и запуск новых производств для обеспечения развития предприятия.

Об акциях Башкирской содовой компании

Арбитражный суд Башкирии 4 декабря 2020 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии акций БСК в полном объеме. Генпрокуратура в ходе проверки, которая проводилась в связи с утратой контроля государства над активами АО "Башкирская содовая компания", выявила нарушения законодательства о приватизации. Жалобы на решение суда первой инстанции поступили от БСК и ее дочерних компаний, а также от миноритарных держателей акций. 1 марта 18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил без изменений решение Арбитражного суда Башкирии об изъятии акций в пользу Росимущества.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 26 августа 2020 года поручил кабмину и руководству Башкирии разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры, в тот же день прокуратура начала проверку. На совещании 31 марта 2021 года Путин поручил кабмину передать 38,3% акций БСК в собственность региона и 11,7% акций - в доверительное управление структурам, подконтрольным Башкирии.

До 17 января 2013 года 61,65% ОАО "Сода" принадлежали Башкирии, 34,79% — ОАО "Каустик". Впоследствии "Сода" была присоединена к "Каустику" с переименованием последнего в "Башкирскую содовую компанию". После конвертации акций двух компаний доля акций республики в БСК, которая владела контрольным пакетом ОАО "Сода", снизилась до 38%, кипрской ModisаnnaLimited и ОАО "Башкирская химия" перешло 62% акций.