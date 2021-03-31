Billa устранила превышение цены на подсолнечное масло, установленной соглашением

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Торговая сеть Billa устранила превышение цены на подсолнечное масло на 23 копейки в одном из своих супермаркетов после предостережения от прокуратуры Москвы. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В результате технической ошибки стоимость одного наименования продукции незначительно, на 0,23 рубля, превысила рекомендованное значение. Однако ошибка была оперативно устранена, а розничная цена на подсолнечное масло приведена в соответствие с условиями соглашения. В настоящее время она составляет 110 рублей за литр. Более того, в ассортименте Billa представлено несколько наименований подсолнечного масла, стоимость которого ниже рекомендованной в cоглашении", - отметили в компании.

Ретейлер подчеркнул, что продолжает придерживаться соглашений и предпринимает меры по поддержке покупателей и сдерживанию цен на социально значимые товары.

30 марта прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителя московской сети супермаркетов о недопустимости завышения цен на подсолнечное масло. В ведомстве уточнили, что в одном из супермаркетов торговой сети цена на масло превышала установленную соглашением. Billa стала первым ретейлером, который получил официальное предостережение.

30 марта правительство продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. Соглашения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло продлены автоматически, если участники не решат выйти из них.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за кг соответственно. Срок их действия истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов, отметили в правительстве. Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента Владимира Путина.