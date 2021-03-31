Российский рынок акций вырос на фоне стабилизации котировок нефти

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду вырос на фоне стабилизации котировок нефти, несмотря на противоречивые сигналы с мировых площадок. Индекс Мосбиржи вырос на 0,47% - до 3541,72 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,15%, до 1477,11 пункта.

"Подъем отечественных индексов сдерживался противоречивыми внешними настроениями, кроме того, инвесторы проявляют осторожность, памятуя о санкционном фоне, который может в любой момент усилить свое напряжение", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Покупки на отечественном рынке сдерживают сообщения о росте числа инфицированных COVID-19, а также ситуация на долговом рынке, где рост доходностей гособлигаций США вновь вызывает беспокойство у инвесторов.

Поддержку покупателям оказала макростатистика. "Подъем выше прогноза индекса деловой активности в производственной сфере PMI Китая до 51,9 пункта в марте. Кроме того, лучше ожиданий вышли данные по февральской безработице в Германии", - указывает Бахтин.

Цены на нефть прибавили около 0,74%, достигнув $64,4 за баррель.

На этом фоне рубль укрепляется по отношению к доллару и евро - до 75,5 и 88,7 рубля соответственно.

Корпоративный сектор

Лидерами роста на российском рынке выступили акции ВТБ после отчета за январь - февраль. "Акции растут более чем на 6%, а объем торгов достиг максимума за последние 6 месяцев", - отмечает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции" Владимир Потапов.

В бумагах ГК ПИК (+5,37%) также продолжается начатое ранее ралли. "Верхняя граница зоны консолидации, обозначенная накануне на уровне 890 руб., была легко пробита вверх, новый максимум теперь располагается на отметке 934 рубля. Следующая цель - 950 рублей, если покупатели не выдохлись от ралли", - указывает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Аутсайдерами торгов стали "префы" "Транснефти", потерявшие около 2,3%, и акции "Алросы", опустившиеся на 2%.

Рынок завтра

Инвесторы ждут итогов встречи ОПЕК+ об уровне майского производства. "Консенсус-прогноз предполагает, что крупнейшие мировые экспортеры продлят действующие квоты добычи на май с сохранением добровольных сокращений на 1 млн баррелей в сутки с Саудовской Аравией. Сохранение ОПЕК+ осторожной политики на этот раз - ожидаемый сценарий. Тем не менее он локально позитивен для цен на нефть", - полагает Бахтин.

Росстат также опубликует оценку ВВП РФ за IV квартал 2020 года и PMI обрабатывающих отраслей за март. Из важной зарубежной статистики эксперты выделяют данные по февральскому объему розничных продаж в Германии, производственные PMI за март Германии, еврозоны и США, а также число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи - 3480-3580 пунктов, по курсу доллара - 75-76 рублей.

По мнению аналитика инвесткомпании "Фридом финанс" Александра Осина, в четверг преобладают шансы роста российского рынка. Целевые диапазоны для индекса Мосбиржи - 3475-3565 пунктов, по курсам доллара и евро - 75,1-75,75 рубля и 88,2-89,1 рубля соответственно.