Источник: правительство не давало поручений по заморозке цен на удобрения

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство РФ признало работоспособным действующий механизм регулирования цен на удобрения в стране и не дало поручений по проработке вопроса заморозки цен на них, сообщил ТАСС источник в одном из ведомств, участвовавших в совещании в кабмине в марте.

"По результатам обсуждения ситуации с ценами на минеральные удобрения в правительстве в марте этого года существующий механизм регулирования внутреннего рынка был признан работающим. Поручений по проработке заморозки цен не было", - сказал он.

В начале марта правительство поручило ФАС, Минпромторгу, Минсельхозу и субъектам РФ продолжить мониторинг цен на минеральные удобрения и ежемесячно докладывать в кабмин.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что рассчитывает на скорое принятие постановления о регулировании цен на минеральные удобрения для российских аграриев.

16 марта стало известно, что Минсельхоз подготовил проект о снижении и поддержании цен на минеральные удобрения. В документе предлагается Минпромторгу совместно с Минсельхозом заключить соглашения с производителями и поставщиками минеральных удобрений. Уточняется, что соглашения признаются допустимыми в случае соблюдения некоторых условий. Так, предметом соглашений должна выступать реализация минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям на территории Российской Федерации. Кроме того, соглашения не должны затрагивать поставку и реализацию других видов товаров.