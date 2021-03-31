Более 600 человек участвовали в хакатоне Счетной палаты

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Более 600 специалистов приняли участие в хакатоне Audithon 2021, организованном Счетной палатой РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Впервые на хакатоне Счетной палаты для соревнования были сформулированы задачи и от партнеров: Минэкономразвития, Росводресурсов, Росмолодежи, Минцифры и Росстата. Заявки на участие подали более 600 специалистов в области аналитики данных. По результатам отборов было сформировано 64 команды", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Победителей определили в номинациях: "Визуализация данных", "Аналитика данных", "Программное решение", а также в специальной номинации - "Нестандартное решение". В номинации "Визуализация данных" победителем стала команда Zilant, которая создала интерактивную карту. Карта отражает информацию об инновационном развитии регионов России с возможностью выгрузки обработанных системой данных. В номинации "Аналитика данных" победила команда MSUBIGDATA, которая с помощью созданной нейронной сети сформировала базу знаний, которых нет в официальной статистике: например, объем штрафов на деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в регионах по статье, количество уникальных подсудимых. В номинации "Программное решение" победителем стала команда OldSchool, которая смогла создать интерактивную карту единовременных социальных выплат по регионам. В специальной номинации "Нестандартное решение" победили три команды, участники которых предложили решения для таких задач, как анализ привлекательности туристских регионов России до 2030 года, оценка эффективности распределения объема работ по ремонту дорог между контрактами, а также визуализация данных об инновационном развитии России в мировом сравнении.

Призовой фонд соревнования составил 1 млн рублей.

Сообщалось, что Счетная палата РФ с 25 по 28 марта проводит хакатон Audithon 2021, направленный на решение задач в области государственного управления и аудита. Участникам соревнования предлагалось решить более 20 задач от органов государственной власти и крупных корпораций. Проблематика задач Audithon 2021 была сфокусирована на деятельности Счетной палаты, на их решение давалось четыре дня. Хакатон Audithon 2021 - уже третье открытое соревнование по аналитике данных Счетной палаты. В 2019 году состоялся хакатон DataAudit, а в 2020 году - конкурс DataContest. Хакатон проводится при поддержке корпоративного акселератора GenerationS.

Хакатон - соревнование, во время которого специалисты по анализу данных, программированию, дизайну и другим областям совместно решают какую-либо проблему за ограниченный промежуток времени.