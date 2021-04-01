ЕАЭС с 1 апреля возвращает пошлину на ввоз ряда товаров для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. С 1 апреля на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вновь начинает действовать пошлина на импорт ряда товаров, используемых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Речь идет о некоторых компонентах и материалах для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинских препаратах, респираторах, защитных очках, резиновых перчатках, медицинских изделиях и аппаратуре, а также боксах и носилках для транспортировки пациентов.

Весной 2020 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение обнулить импортные пошлины на ряд товаров, которые ввозятся в ЕАЭС для борьбы с коронавирусом. ЕЭК несколько раз продлевала беспошлинный ввоз на такие товары и корректировала список продукции. Например, в октябре 2020 года была восстановлена импортная пошлина на тест-системы для выявления заболевания, готовые противовирусные дезинфицирующие средства, лабораторные термосумки и медицинские морозильники, бинты, вату, марлю и одноразовые средства индивидуальной защиты.