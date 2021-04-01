"Известия": оборот российского бизнеса в начале года превысил допандемийный уровень на 10%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Обороты российских компаний за первые два месяца 2021 года составили 34,7 трлн рублей. Это на 10% больше аналогичного периода 2020 года, сообщают в четверг "Известия" со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным газеты, в январе этого года выручка российского бизнеса почти на 7% превысила показатели января прошлого и составила 16,7 трлн рублей. Уточняется, что в исследовании учитывались крупные, средние и малые коммерческие организации, не включая ИП. В феврале 2021 года их обороты выросли на 13%, до 18 трлн рублей.

В 71 из 85 регионов отмечается оживление деловой активности, сообщает газета. На первом месте по динамике оказался Дагестан, где предприятия нарастили обороты на 66%, до 159 млрд рублей. Второе место у Республики Алтай, там зафиксирован рост на 31%, до 18 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Тамбовская область с увеличением выручки коммерческих организаций почти на 30%, до 124 млрд.

В некоторых регионах, наоборот, отмечен спад выручки предприятий. Так, наихудшая динамика у Нижегородской области. Там обороты бизнеса снизились на 22%, до 540 млрд рублей. В Волгоградской области произошел спад на 14%, до 283 млрд, в Сахалинской области - на 11%, до 221 млрд рублей.