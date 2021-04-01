Власти Забайкалья почти вдвое увеличили субсидию на посев кормовых культур

ЧИТА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края решило в 2021 году выделить вдвое больше средств из регионального бюджета для субсидий на производство кормовых культур, сообщила в четверг пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства.

"Если в прошлом году господдержка составляла 250 рублей на один гектар, где 200 рублей выделялось из краевого бюджета, а 50 рублей - из федерального, то с этого года мы увеличили субсидирование из региональной казны до 400 рублей. Таким образом, общая ставка на производство кормовых культур в Забайкалье в текущем сезоне, с учетом федеральных средств, составит 450 рублей", - приводятся в сообщении слова главы Минсельхоза Забайкалья Дениса Бочкарева.

Такое решение краевое правительство приняло по просьбе руководителей хозяйств в Агинском Бурятском округе, где традиционно сеют большие площади кормовых культур.

Планируется, что всего в 2021 году в Забайкальском крае на корма будет засеяно 20 тыс. га. С учетом посева многолетних трав в предыдущие годы общая площадь кормовых культур в регионе составит 30 тыс. га.