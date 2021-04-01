"Ъ": продавцы импортных велосипедов заявили о дефиците ассортимента

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Ажиотажный спрос на велосипеды в 2020 году и дефицит комплектующих для их производства привел к сокращению поставок и ассортимента у продавцов импортных велосипедов в России. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ".

По данным издания, из-за ажиотажного спроса и простоя некоторых заводов в 2020 году в сочетании с сохраняющимися задержками поставок комплектующих у продавцов импортных велосипедов не хватает до 70% ассортимента по ряду марок, а сроки поставок сдвинулись на квартал. Российские производители также в разы сокращают ассортимент, отмечает газета. Сложности грозят ростом цен на велосипеды на 10-35%, а в дешевом сегменте покупатели могут столкнуться с ухудшением качества, подчеркивает "Ъ".

Так, гендиректор магазина CityCycle (бренды Giant, Merida, Orbea, Specialized и пр.) Владимир Лосинский, сообщил изданию, что продавцы наблюдают ощутимый дефицит, который по некоторым маркам доходит до 70% от каталога. По его словам, многие модели велосипедов массового сегмента, которые должны были поступить в продажу в марте, ожидаются только в июне - июле или даже позже. Лосинский говорит и о возможном среднем увеличении стоимости велосипедов на 10-12% в валюте из-за роста ставок фрахта и курса национальной валюты.

В "Спортмастере" (также занимается производством велосипедов в России) изданию сообщили, что проблем с товарами и комплектующими нет.

Представитель производителя велосипедов Forward Михаил Невелев отметил, что прошлый год стал для российской индустрии лучшим по продажам за десять лет, но в новый высокий сезон участники рынка входят с довольно маленькими остатками. Он также сообщил, что выросли цены на комплектующие. Некоторые модели велосипедов, сообщил эксперт, уже подорожали на треть. Он также отметил, что доступные велосипеды на российском рынке останутся, но местным производителям придется максимально сокращать расходы, экономя на деталях.

Участники рынка не ждут скорого решения проблем с поставками велосипедов, отмечает издание. Так, владелец SlopeStyle (российский дистрибутор марки Merida) Константин Кузьмин считает, что ситуация продолжит оставаться нестабильной еще в течение нескольких лет, а полное восстановление займет два - три года.