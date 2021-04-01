Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,41%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,41% и достиг 3556,28 пункта, индекс РТС поднялся на 0,15% - до 1479,37 пункта.

К 10:11 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 3563,66 пункта (+0,62%), индекс РТС рос на 0,13% - до 1479,01 пункта.

Стоимость нефти марки Brent растет на 1% - до $63,37 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,17% и торгуется на уровне $59,85 за баррель.

В новость внесена правка (10:35 мск) — передается с уточнением динамики цены нефти