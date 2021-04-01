ВТБ вернул своих сотрудников в офисы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. ВТБ с 1 апреля возвращает в офисы своих сотрудников, которые работали на "удаленке" в пандемию. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"С 1 апреля ВТБ возвращает своих сотрудников, которые оставались работать на удаленном режиме на фоне распространения коронавирусной инфекции, к привычному офисному формату работы. Одновременно с этим для ряда подразделений банк осуществляет внедрение комбинированного режима работы с гибким механизмом ротации, когда персонал сможет частично работать и в офисе, и вне его", - отмечается в сообщении.

В банке заверили, что вывод сотрудников на рабочие места будет сопровождаться выполнением всех санитарных требований. "С начала пандемии сотрудники ВТБ регулярно проходят тесты на коронавирусную инфекцию. Помимо тестов ПЦР, которые проводятся всему находящемуся в офисах персоналу, в головных офисах в Москве и Санкт-Петербурге внедрено тестирование на антитела. Все эти меры по оперативному выявлению и борьбе с коронавирусом обеспечивают стабильное снижение заболеваемости среди работников ВТБ", - добавили в пресс-службе.

При этом для ряда подразделений банк начинает поэтапное внедрение комбинированного режима работы на ротационной основе, при котором работа может осуществляться из офиса и из дома попеременно, отмечается в сообщении.

По данным опроса hh.ru и WeWork, более 30% сотрудников компаний в России, находящихся на удаленном режиме работы, хотели бы вернуться в офисы. Около 40% россиян, которые переходили на удаленную работу, уже вернулись на рабочие места.