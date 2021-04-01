"Транснефть" в апреле отправит на экспорт более 16 млн тонн нефти

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Прокачка нефти по системе "Транснефти" может составить 36,33 млн тонн, из них планируется экспортировать 16,27 млн тонн нефти, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Прокачка нефти по "Дружбе" в апреле запланирована в объеме 2,68 млн тонн, поставки нефти в Китай в апреле по ВСТО могут составить 2,56 млн тонн и еще 840 тыс. тонн транзитом через Казахстан. Экспортировать морем через крупнейшие порты РФ в апреле планируется 8,785 млн тонн, в том числе 1,765 млн тонн через Новороссийск, 2,5 млн тонн - через Приморск, 2,82 млн тонн - через Козьмино и 1,7 млн тонн - через Усть-Лугу. Также в Новороссийске в апреле планируется отгрузить на экспорт 390 тыс. тонн дизельного топлива класса 5, в Приморске - 1,57 млн тонн дизтоплива.

В Белоруссию в апреле планируется поставить 1,305 млн тонн нефти.

Демин отметил, что из общего объема прокачки в 36,33 млн тонн нефти в апреле планируется транспортировать 34,82 млн тонн российской нефти. На НПЗ страны в апреле запланирована поставка в объеме 20 млн тонн.