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Глава "Газпром нефти" сообщил, что компания нацелена на создание новых направлений бизнеса

Александр Дюков отметил, что компания 15 лет назад фактически не была представлена на рынках бункеровки морских судов или заправки самолетов, а сегодня является одним из лидеров в этих сегментах
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков ПАО "Газпром нефть"
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Глава "Газпром нефти" Александр Дюков
© ПАО "Газпром нефть"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" намерена создавать дополнительные продукты и выходить на новые для компании направления бизнеса, как это недавно произошло с выходом на рынок дорожного строительства. Об этом в корпоративном журнале "Сибирская нефть" сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"В своей работе мы опираемся на продуктовый подход и считаем, что дополнительные продукты и дополнительные бизнесы могут появляться на каждом этапе создания стоимости. Сегодня компания уже коммерциализирует свои компетенции в бурении, логистике, сфере создания новых технологий и во многом другом. Пока это совсем небольшая доля наших доходов, но мы уверены, что она будет расти", - заметил он.

По его словам, "Газпром нефть" всегда ищет новые возможности для создания дополнительной стоимости в рамках уже существующих бизнесов, а также для выхода на смежные и даже принципиально новые для себя рынки.

"Мы уже добились в этой работе заметных результатов. Так, еще 15 лет назад компания фактически не была представлена на рынках бункеровки морских судов или заправки самолетов. А сегодня мы уже одни из лидеров в этих сегментах и работаем не только в России, но и на мировых рынках. То же самое можно сказать о производстве смазочных материалов и битумов", - сказал Дюков.

Глава компании добавил, что в ближайшее время "Газпром нефть" выходит в новые для себя сегменты бизнеса: на рынке бункеровки начнет заправлять морские суда сжиженным природным газом, создала собственную компанию для строительства дорог.

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