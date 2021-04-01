Глава "Газпром нефти" сообщил, что компания нацелена на создание новых направлений бизнеса

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" намерена создавать дополнительные продукты и выходить на новые для компании направления бизнеса, как это недавно произошло с выходом на рынок дорожного строительства. Об этом в корпоративном журнале "Сибирская нефть" сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"В своей работе мы опираемся на продуктовый подход и считаем, что дополнительные продукты и дополнительные бизнесы могут появляться на каждом этапе создания стоимости. Сегодня компания уже коммерциализирует свои компетенции в бурении, логистике, сфере создания новых технологий и во многом другом. Пока это совсем небольшая доля наших доходов, но мы уверены, что она будет расти", - заметил он.

По его словам, "Газпром нефть" всегда ищет новые возможности для создания дополнительной стоимости в рамках уже существующих бизнесов, а также для выхода на смежные и даже принципиально новые для себя рынки.

"Мы уже добились в этой работе заметных результатов. Так, еще 15 лет назад компания фактически не была представлена на рынках бункеровки морских судов или заправки самолетов. А сегодня мы уже одни из лидеров в этих сегментах и работаем не только в России, но и на мировых рынках. То же самое можно сказать о производстве смазочных материалов и битумов", - сказал Дюков.

Глава компании добавил, что в ближайшее время "Газпром нефть" выходит в новые для себя сегменты бизнеса: на рынке бункеровки начнет заправлять морские суда сжиженным природным газом, создала собственную компанию для строительства дорог.