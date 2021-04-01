Чистая прибыль "Открытия" в январе - феврале по РСБУ выросла в 3,7 раза

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль банка "Открытие" за январь - февраль 2021 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 16,8 млрд рублей, что в 3,7 раза больше показателя за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Чистая прибыль "Открытия" за февраль составила 3,5 млрд рублей против 1,5 млрд рублей за тот же месяц годом ранее. Активы банка в феврале снизились на 1,6% ввиду планового погашения срочных депозитов крупных корпоративных клиентов, составив на конец месяца 2,58 трлн рублей, отмечается в сообщении банка.

Кредитный портфель банка до вычета резервов за первые два месяца увеличился на 6%, до 1,78 трлн рублей. Общий объем выданных кредитов за январь - февраль составил 221 млрд рублей, что на 19% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель юридических лиц за январь - февраль вырос на 7%, до 1,27 трлн рублей. Рост розничного кредитного портфеля составил 3%, до 512 млрд рублей.

Средства клиентов за отчетный период снизились на 4%, до 1,83 трлн рублей за счет планового погашения срочных депозитов крупных корпоративных клиентов. Средства физических лиц показали рост на 0,2% и на 1 марта 2021 года составили 973 млрд рублей.

О банке

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года, Бинбанк - в сентябре. Позднее ЦБ объявил о планируемом объединении банков. Бинбанк был присоединен к "Открытию" 1 января 2019 года.

В июле 2019 года Банк России принял решение завершить санацию банка "Открытие". Тогда в регуляторе сообщили, что устойчивое финансовое положение финорганизации восстановлено, а также сформированы резервы на возможные потери по проблемным активам в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков.