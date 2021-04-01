Глазьев заявил о потенциальном росте производства в ЕАЭС на 8% в год

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Потенциал роста производства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет около 8%. Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

"По нашим оценкам, у нас возможности объективно дополнительного прироста производства составляют около 8%. Это расчеты, которые сделаны на основе имеющихся производственных возможностей, производственных мощностей, трудовых ресурсов, научно-технического потенциала. Т.е, мы бы могли расти на 8% в год", - сказал Глазьев.

По его словам, в рамках Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), который пройдет в мае, главы государств будут рассматривать основные ориентиры экономической политики, которые помогут активизировать рост экономики ЕАЭС.

"Основные ориентиры экономической политики на текущий год и будущий год, которые будут рассматриваться на уровне глав государств в мае этого года, направлены на то, чтобы эти резервы экономического роста вскрыть, активизировать", - отметил министр ЕЭК.

Он также добавил, что минимальные темпы роста экономики ЕАЭС составляют 3,5-4%, но их можно удвоить.

"Минимальная планка, которую нам дают сегодня ведущие центры прогнозирования национальные, это 3,5-4%, но можно удвоить темпы роста продукции", - добавил Глазьев.

Ранее сообщалось, что заседание ВЕЭС, в котором принимают участие главы государств ЕАЭС, намечено на 21 мая в Нур-Султане.