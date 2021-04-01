Мишустин заявил, что передача Башкирии акций БСК поможет наладить управление компанией

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что передача контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК) региону поможет наладить управление предприятием.

"Правительство передаст контрольный пакет акций под управление Республики Башкирия, это 38,3% - в собственность республики, а также 11,7% плюс одна акция - в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства Башкирии", - сказал глава кабмина на заседании правительства в четверг. "Такое решение поможет наладить управление компанией", - отметил Мишустин.