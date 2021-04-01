Правительство выделит 1 млрд рублей на финансирование инновационных проектов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство России выделит 1 млрд рублей на софинансирование инновационных проектов, эти средства направят в 25 регионов. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в четверг на заседании кабмина.

"Сегодня выделим 1 млрд рублей на софинансирование инновационных проектов, отобранных Минпромторгом на конкурсной основе, - отметил он. - Средства будут направлены в 25 субъектов Российской Федерации".

"Это решение позволит ускорить модернизацию и развитие предприятий, а также стимулировать проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и в долгосрочной перспективе - повысить конкурентоспособность российской промышленности, - добавил глава кабмина. - Прошу Минпромторг контролировать, чтобы этот механизм государственной поддержки был действительно эффективным и давал конкретные результаты, прежде всего в виде выпуска новых видов инновационной продукции".