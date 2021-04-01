Кабмин направит 1,2 млрд рублей на поддержку проектов в сфере туризма

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство России направит более 1,2 млрд рублей на грантовую поддержку проектов в сфере туризма. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"Всего на реализацию таких проектов правительство направит более 1 млрд 245 млн рублей, - отметил он. - Это позволит повысить качество и разнообразие туристических услуг, а также поможет создать в регионах новые рабочие места".

По словам Мишустина, уже подведены итоги первого конкурса общественных и предпринимательских инициатив по развитию внутреннего и въездного туризма. "У нас 474 победителя, они представляют 74 региона России, их проекты охватывают ключевые направления развития отрасли, - рассказал он. - Среди них - новые туристические маршруты, оборудование, необходимое для создания комфортных условий отдыхающим, разработки с использованием цифровых технологий - мобильные приложения и аудиогиды". Как отметил премьер, каждый из финалистов получит грант в размере от 90 тысяч до 3 млн рублей.