В БСК заявили, что запасов сырья на разрабатываемом месторождении хватит на пять лет

УФА, 1 апреля. /ТАСС/. Башкирская содовая компания (БСК) может до 2026 года работать на сырье с разрабатываемого месторождения Шахтау, сообщил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов в четверг в ходе визита главы Башкирии Радия Хабирова на предприятие.

"По известняку, до 2026 года мы спокойно, стабильно работаем на действующем месторождении Шахтау. И у нас есть 1-1,5 года, чтобы четко понять и ответить на вопрос, где мы работаем после 2026 года. У нас есть проработки, глубокая проработка отдельных проектов, думаю, что к осени мы данное решение совета директоров вынесем, чтобы успокоить наших партнеров и инвесторов, банки-кредиторы", - сообщил Давыдов, предположив незначительное увеличение себестоимости продукции после 2026 года.

Ежегодно на модернизацию предприятия будет направляться 5,5 млрд рублей, из которых 500 млн рублей пойдут на решение экологических проблем. Среди них - рекультивация шламонакопителя "Белые моря" к 2030 году и полигона ртутных отходов, добавил гендиректор.