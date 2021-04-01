Wildberries может создать собственный финтех-продукт в партнерстве с банками

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries ведет переговоры с несколькими банками о возможном создании собственного финтех-продукта. Об этом основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук рассказала в интервью редакционному директору Forbes Николаю Ускову на форуме "Ретейл: изменись или умри".

"После того, как мы приобрели лицензию, мы все равно сейчас находимся в переговорах со многими банками. И, скорее всего, это будет какой-то такой совместный продукт", - сказала она. По словам Бакальчук, ретейлер планирует привлекать компетенции банков как минимум на старте проекта, компания "не тешит себя иллюзиями, что сейчас напишет крутой финтех".

"Я думаю, что говорить про то, что у нас будет какой-то финтех, пока рано, - отметила она. - Когда приобретали банк, не испытывали иллюзии, что станем номером один".

Она добавила, что пока не может назвать банки, с которыми Wildberries обсуждает партнерство. В пресс-службе компании ТАСС сообщили, что пока не могут раскрыть детали и прокомментировать планы более подробно.

В феврале Татьяна Бакальчук стала единственным владельцем банка "Стандарт-кредит". "Стандарт-кредит" входит в четвертую сотню банков по активам и капиталу. Уставный капитал кредитного учреждения составляет 290 млн рублей. Как сообщили ТАСС в Wildberries, ретейлер "приобрел банк "Стандарт-кредит" для дальнейшего развития действующих сервисов для покупателей и предпринимателей и запуска новых". Интеграция финансовой организации, отмечали в компании, поможет развивать существующий платежный сервис, а также в целом повысить качество обслуживания покупателей и продавцов.