Минфин зарегистрировал условия размещения облигаций Москвы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов России зарегистрировало условия эмиссии и обращения городского облигационного займа Москвы. Правительство столицы получило право на выпуск облигаций для финансирования бюджетных инвестиций в городскую инфраструктуру, сообщила ТАСС в четверг министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

"Регистрация условий эмиссии и обращения облигаций города Москвы Министерством финансов Российской Федерации является одним из этапов реализации программы заимствований города Москвы на 2021-2023 годы. В ближайшее время правительством Москвы будут приняты решения об эмиссии отдельных выпусков облигаций, содержащие дату начала размещения, срок обращения, вид, ставку купонного дохода, количество и длительность купонных периодов и иные условия, имеющие значение для их размещения и обращения", - сказала Зяббарова.

Как уточнили в пресс-службе департамента, в соответствии с зарегистрированными условиями эмиссии правительство Москвы вправе выпускать облигации с постоянным, фиксированным и переменным купонным доходом, а также с амортизацией долга. Возможный срок их обращения составляет от одного года до 30 лет, облигации имеют номинальную стоимость 1 тыс. рублей.

Зарегистрированные Минфином России условия эмиссии облигаций представляют собой диверсифицированный набор долговых инструментов, который позволит реализовать гибкую заемную политику в зависимости от состояния рынка и потребностей бюджета на момент привлечения заемных средств.

"В соответствии с законом о бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов программа государственных внутренних заимствований на 2021 год предусматривает возможность выпуска государственных ценных бумаг города Москвы на сумму до 396 млрд рублей. Выпуски будут размещаться в течение всего года, их фактический объем и сроки будут зависеть от результатов исполнения бюджета и от текущих потребностей города", - заключили в департаменте.