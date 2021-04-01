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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Саудовский принц заявил, что осторожная политика ОПЕК+ оправдала себя

Странам-союзникам следует сохранить такой гибкий подход и в дальнейшем, отметил Абдель Азиз бен Сальман

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Осторожная политика стран ОПЕК+ на рынке нефти в последние месяцы оказалась правильной, союзникам следует сохранить такой гибкий подход и в своих будущих действиях. Об этом сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в своей вступительной речи к министерскому заседанию стран ОПЕК+ в четверг, на котором они должны определить уровни добычи нефти с мая 2021 года.

По его словам, действия ОПЕК+ были оправданны, так как "рынок нефти еще далек от восстановления". "В прошлом месяце я призвал вас к осторожному и сдержанному подходу [к действиям на рынке нефти]. К сожалению, мы оказались правы, судя по тому как развивались события", - сказал он.

"Что касается ближайших недель, то мы должны подойти к этому с той же приверженностью. И до тех пор пока доказательства выздоровления рынка не станут бесспорными, мы должны сохранять нашу осторожную позицию", - отметил саудовский министр.

В то же время он подчеркнул, что гибкий подход, принятый на встрече в декабре 2020 года, когда министры договорились, что будут встречаться ежемесячно и в зависимости от ситуации наращивать или снижать добычу, также будет сохранен.

Министры ОПЕК+ обсуждают сегодня в формате видеоконференции, какие уровни добычи нефти необходимо установить на короткий период после апреля. Как сообщал источник ТАСС, обсуждается вариант сохранения квот на май и мягкого увеличения добычи в июне.

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Саудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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