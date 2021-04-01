Правительство вновь выдвинуло Абрамченко и Патрушева в совет директоров ОЗК

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство России вновь выдвинуло вице-премьера России Викторию Абрамченко и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в совет директоров "Объединенной зерновой компании". Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в совет номинированы заместитель председателя правления Россельхозбанка Андрей Барабанов и генеральный директор ОЗК Дмитрий Сергеев, также входящие в действующий совет директоров компании. Кроме них в совет директоров входят президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей - старший вице - президент ВТБ Виталий Сергейчук, первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

ОЗК, созданная в 2009 году, является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций. Компания также выполняет функции по организации сохранности зерна государственного интервенционного фонда и его реализации по распоряжениям Минсельхоза и правительства РФ.