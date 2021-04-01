Минсельхоз начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступит в силу 2 июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз России с 1 апреля 2021 года приступил к еженедельному расчету экспортной пошлины в рамках зернового демпфера", - отмечается в сообщении.

Разработанный правительством механизм таможенно-тарифного регулирования начнет действовать 2 июня и, как отметили в Минсельхозе, позволит создать цивилизованные и понятные всем участникам правила на зерновом рынке. Мера предполагает установление "плавающей" пошлины на экспорт за пределы ЕАЭС основных зерновых культур - пшеницы, кукурузы и ячменя. При этом полученные средства планируется направлять на поддержку предприятий растениеводства.

В сообщении говорится, что с 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины будут еженедельно публиковаться на сайте министерства. При этом ценовые индексы зерновых культур в ежедневном режиме обновляются на сайте Мосбиржи.

Как пояснил ТАСС председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, для экспортеров очень важно время, данное им для подготовки. "Экспортеры должны понять логику расчета ценовых индексов и попытаться отработать прогнозные модели для минимизации рисков при заключении экспортных сделок", - сказал он.

Зернин обратил внимание на то, что представленные Мосбиржей индексы - не индексы текущего рынка, поэтому не надо искать корреляции с сегодняшними ценами. "Выборка данных о сделках существенно шире, для того чтобы снизить волатильность индекса, а соответственно и риски экспортеров при расчете будущей пошлины. На падающем рынке индекс будет падать медленней, а на растущем - медленней расти. По нашему мнению, Московская биржа показала профессионализм и сделала максимально удобный для рынка инструмент, исходя из поставленной задачи", - сказал он.

О пошлине

2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит $185 за тонну. Срок пошлины не ограничен.

Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.