Кабмин поручил приостановить концессию на строительство железной дороги Кызыл - Курагино

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство поручило Росжелдору подписать соглашение с "ТЭПК "Кызыл - Курагино" о приостановке концессии на строительство железной дороги Элегест - Кызыл (Тува) - Курагино (Красноярский край) на срок до пяти лет. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Строительство первой для Тувы железной дороги, которая позволит осуществлять полноценную разработку Элегестского угольного месторождения и соединит регион с Транссибом, - один из основных транспортных проектов в регионе. Дорога строится на основании концессионного соглашения, заключенного между "ТЭПК "Кызыл - Курагино" и РФ в лице Росжелдора.

"Росжелдору, осуществляющему полномочия концедента <...>, в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения заключить с акционерным обществом "ТЭПК "Кызыл - Курагино", являющимся концессионером по концессионному соглашению дополнительное соглашение к концессионному соглашению, предусматривающее следующие условия: приостановка исполнения сторонами всех взятых на себя по концессионному соглашению на срок не более пяти лет со дня заключения дополнительного соглашения", - говорится в документе.

В числе условий соглашения значится и отказ от взаимных претензий, концессионной платы и штрафных санкций. Реализация концессионного соглашения может быть возобновлена по инициативе концессионера, который должен будет направить уведомление в Росжелдор. В случае отсутствия такого уведомления концессионное соглашение будет считаться расторгнутым.

Активная фаза строительства линии Кызыл - Курагино пока не началась. В феврале 2020 года завершился конкурс по определению главной проектной организации, которая должна была провести изыскательские и инженерно-проектные работы. Победителем стал институт "Инженерная группа "Стройпроект". Заказчиком работ выступили РЖД, а стоимость контракта составила 5,4 млрд рублей.

О проекте

Протяженность железнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино должна составить около 410 километров, из которых 290 километров будут пролегать по территории Красноярского края и 120 километров - по территории Тувы. Планируется, что ветка сможет пропускать 19 пар поездов в сутки, объем грузоперевозок составит 15 млн тонн в год.

В апреле 2019 года РЖД подписали договор "ТЭПК "Кызыл - Курагино" на строительство линии. Тогда сообщалось, что инвестиции в проект должны составить около 126,6 млрд рублей, а срок строительства - 4,5 года. Строительство должно вестись в гористой местности, что потребует прокладки восьми тоннелей общей длиной 11 км, возведения 127 мостов протяженностью около 16 км. Движение поездов будет осуществляться на тепловозной тяге.