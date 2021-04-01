Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках ОПЕК+ в мае-июле

НУР-СУЛТАН, 1 апреля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ в мае и июне 2021 года увеличат добычу нефти на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле - на 450 тыс. баррелей в сутки, говорится в сообщении Минэнерго Казахстана по итогам заседания министров стран ОПЕК+.

"По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК + в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - на 350 тыс. баррелей в сутки, в июле - на 450 тыс. баррелей в сутки", - отмечается в сообщении.

Согласно договоренностям, Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в мае, июне и июле. "Обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в мае составят 1,463 млн баррелей в сутки, в июне - 1,469 млн баррелей в сутки, и 1,475 млн баррелей в сутки в июле", - пояснили в министерстве.

Обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ по добыче в апреле составили 1,457 млн баррелей в сутки или минус 15% базового уровня в 1,709 млн баррелей в сутки в ноябре 2018 года.

В марте на заседании министерского заседания стран - участниц соглашения ОПЕК+ было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на апрель 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие дальнейшее увеличение добычи в данный период на 20 тыс. и 130 тыс. баррелей в сутки соответственно.