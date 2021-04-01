Дистанционную занятость планируют использовать почти 68% компаний

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Режим дистанционной занятости планирует использовать почти 68% компаний. Такие данные приводятся в результатах опроса компаний по практике применения законодательства о дистанционной работе, который был проведен Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

"В будущем режим дистанционной занятости считают необходимым использовать 67,7% опрошенных компаний", - говорится в опросе.

Среди работодателей, у которых среднесписочная численность работников превышает медианное значение 3 000 человек, планирует использовать дистанционную занятость 85,4% компаний. Среди организаций, в которых заняты менее 3 000 человек, только 53,1% собираются сохранить дистанционный режим работы, отмечается в документе РСПП, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"40,9% компаний перевели на дистанционный режим значительную долю своих работников. Интервалы - "от 5 до 10%" и "от 30 до 50%" - отметили около десятой части предприятий. Чуть больше компаний - 13,6% остановились на ответе "от 10 до 30%". Более половины всех сотрудников работают дистанционно в 8,3% организаций", - отмечают эксперты.

РСПП замечает, что согласно результатам опроса производительность труда работников при переводе их на дистанционный режим работы в большинстве случаев - в 61% от общего числа оценок - не изменилась. В четверти компаний она незначительно уменьшилась, и в 8,1% организаций производительность труда при переходе на дистанционный режим работы незначительно выросла.

В опросе, посвященном применению на практике законодательства о дистанционном режиме работы, приняли участие 133 респондентов. Суммарно численность сотрудников в компаниях-респондентах превышает 2,8 млн человек. В четверти опрошенных предприятий трудится более 18 625 работников. Медианное значение среднесписочной численности составило 3 000 человек.