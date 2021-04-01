Выбраны пять пилотных регионов для внедрения универсальных правил инвестиций

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Выбраны пять пилотных регионов РФ, где будут внедряться универсальные правила инвестиционной деятельности. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ по итогам первого заседания комиссии Государственного совета по направлению "Инвестиции".

"Уже выбраны пять пилотных регионов, где будут внедряться новые правила инвестирования, - это Сахалинская, Тульская, Московская, Воронежская и Нижегородская области", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что такие правила будут состоять из нескольких блоков. Первый - это "инвестиционная декларация", которая отражает планы региона по инвестиционному развитию на ближайшую перспективу, приоритеты и механизмы стимулирования инвесторов. Второй блок - создание свода инвестиционных правил, который представляет собой пошаговые алгоритмы действий в ключевых для инвесторов случаях. Третий блок - создание цифровой инвестиционной карты регионов с детальной, постоянно обновляемой информацией, которая необходима субъекту.

"Речь идет о создании устойчивых, неизменных и, самое главное, универсальных правил осуществления инвестиционной деятельности на уровне субъектов Российской Федерации. Эти правила должны быть унифицированными, понятными и простыми", - рассказал на заседании первый заместитель председателя правительства РФ, сопредседатель комиссии Андрей Белоусов, слова которого приводятся в сообщении.

В субъектах РФ планируется создать реестры инвестиционных проектов. Включение в реестр предполагается на заявительной основе, однако будет обязательным для проектов, которые получают в регионе поддержку, и проектов, по которым регион претендует на компенсацию затрат из федерального бюджета. Также будет запущен консультационный механизм по вопросам, которые возникают у инвесторов на уровне регионов, говорится в сообщении.

В заседании комиссии приняли участие секретарь Государственного совета Игорь Левитин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент РСПП Александр Шохин, президент "Деловой России" Алексей Репик, председатель совета директоров группы компаний ЕСН Григорий Берёзкин, президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, председатель совета директоров ПАО "АФК "Система" Владимир Евтушенков, руководители других субъектов Российской Федерации, представители федеральных органов исполнительной власти, входящие в состав комиссии.