"Роснефть" заявила, что работает с "Транснефтью" над урегулированием инцидента на "Дружбе"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. "Роснефть" и "Транснефть" осуществляют взаимодействие по вопросу урегулирования последствий инцидента с загрязнением нефти на трубопроводе "Дружба". Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

"В настоящее время ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Транснефть" осуществляют текущее взаимодействие по всем вопросам, включая урегулирование последствий, связанных с загрязнением нефти в магистральных трубопроводах, - отмечается в сообщении. - В результате этой работы урегулированы вопросы, касающиеся отдельных партнеров, в частности Total, PKN Orlen, Shell".

Отмечается, что "Роснефть" и "Транснефть" являются партнерами по целому ряду важных проектов, поддерживают нормальные рабочие отношения и находятся в постоянном тесном взаимодействии, а сотрудничество компаний носит конструктивный характер. "Ситуация с транспортировкой сырья, производимого компанией "Роснефть", имеет ряд отличий в силу больших объемов прокачки и направления этих объемов на собственную переработку компании, а также в связи с необходимостью учета качества сырья для российских и европейских НПЗ, на которые поставляется эта нефть, в отличие от других участников рынка, которые реализуют свою продукцию нефтетрейдерам", - указывается в сообщении.

В апреле 2019 года в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей. В мае поставки по "Дружбе" возобновились.

В июле 2019 года совет директоров "Транснефти" утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти - $15 за баррель. Позже компания сообщила о создании резерва для выплаты компенсации в размере 26 млрд рублей.