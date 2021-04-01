Франция выделила €26 млрд на поддержку туристической отрасли

ПАРИЖ, 1 апреля. /ТАСС/. Объем помощи французским предприятиям туристической отрасли за время санитарного кризиса из-за пандемии коронавируса достиг €26 млрд. Об этом заявил в четверг государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан.

"С начала кризиса мы выделили €26 млрд на поддержку представителей туристической отрасли", - констатировал он.

По словам госсекретаря, из этой суммы €11 млрд - кредиты, выданные банками под госгарантии. €6 млрд были выделены компаниям в виде субсидий из фонда солидарности. Еще €6 млрд пошли на выплаты заработной платы людям, вынужденным приостановить деятельность из-за введенных государством ограничений.

"Я связываю большие надежды с этим летним сезоном, - заверил Лемуан. - Вакцинация будет проводиться все быстрее, мы ожидаем, что к концу июня прививку получат 30 млн человек. Многие захотят выехать куда-то, подышать свежим воздухом, и я призываю французов выбрать этим летом Францию", - заключил он.

Госсекретарь в этой связи призвал граждан как можно ответственнее подойти к соблюдению введенных с этой субботы ограничений, чтобы "спасти это лето" и гарантировать возобновление работы ресторанов и других заведений. "С середины мая будет запущен цикл постепенного открытия и от граждан требуют соблюдать правила, чтобы вернуться к как можно более нормальной жизни", - заявил Лемуан.

В связи с резким ухудшением санитарной ситуации во Франции президент Эмманюэль Макрон объявил в среду в телевизионном обращении к нации о расширении действия карантина на все департаменты страны с 3 апреля. Кроме этого, на три недели будут закрыты все учебные заведения. Также власти сохранили действие комендантского часа с 19:00 до 06:00 по парижскому времени. Со следующей недели запрещаются все поездки между регионами. Жителям городов разрешено удаляться от дома не более чем на 10 км. По распоряжению президента будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мер.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано около 4,7 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования за время эпидемии в стране умерли почти 96 тыс. человек. С 27 декабря прошлого года в республике проходит кампания по вакцинации населения. К настоящему моменту от коронавируса привиты около 8,8 млн жителей страны, из них больше 2,9 млн уже получили обе дозы вакцины.