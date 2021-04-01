На фондовых торгах в США индекс S&P 500 впервые завершил день выше отметки в 4 000 пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже завершилась в четверг ростом основных котировок, индекс S&P 500 впервые в истории завершил сессию с превышением отметки в 4 000 пунктов.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones повысился на 171,66 пункта (0,52%) и установился на отметке 33 153,21 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 46,98 пункта (1,18%) и оказался на отметке 4 019,87 пункта, обновив максимум. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 238,07 пункта (1,82%), до 13 329,51 пункта.

По мнению экспертов, с планом новой администрации США по поддержке экономики и с перспективами смягчения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, финансовые показатели компаний, а следом за ними и котировки будут расти. "Мы все еще задираем цены в этом году, и думаем, что с финансовым стимулированием, миролюбиво настроенным правительством, открытием экономики благодаря тому, что все больше жителей США вакцинируются, в целом мы будем наблюдать хорошие цифры доходов компаний", - приводит агентство Reuters слова Кинга Липа, ответственного за инвестиционную стратегию в компании Baker Avenue Asset Management.

Нефть марки WTI подорожала. К 16:30 по времени Восточного побережья США (23:30 мск) цена поставок энергоносителя в мае повысилась на $1,85 (3,11%), до $61,28.