АСИ представит рейтинг инвестиционного климата в регионах России на ПМЭФ в июне

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) представит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах за 2020 год на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Об этом сообщила ТАСС глава АСИ Светлана Чупшева.

"Сейчас уже завершаются опросы во всех субъектах РФ. И мы, наверное, уже после майских праздников проведем рейтинговый комитет совместно с деловыми объединениями, где будут утверждены результаты. На Петербургском экономическом форуме их представим", - сказала она.

По словам Чупшевой, данные для формирования рейтинга собираются в традиционном формате. Они включают опросы представителей бизнеса, в частности, о мерах поддержки, сопровождении инвестпроектов, а также статистические данные.

"Мы смотрим в том числе на то, как использовать большие данные (Big Data), но пока это не включаем в расчеты, потому что не можем собрать релевантные данные по всем регионам", - добавила собеседница агентства.

АСИ совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. По итогам 2019 года Москва заняла в рейтинге первое место, на втором - Татарстан, на третьем - Тульская область.

Оргкомитет ПМЭФ решил не проводить форум в 2020 году в связи с распространением коронавируса. Однако в текущем году форум состоится 2-5 июня. Фонд Росконгресс объявил, что мероприятие пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий. Предполагается очное участие и иностранных делегаций с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса.