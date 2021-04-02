"Газпром" увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 30,7%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. "Газпром" в январе - марте 2021 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 10,5% (или на 13 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 136,2 млрд куб. м. Поставки газа в страны дальнего зарубежья в первом квартале выросли на 30,7% (или на 12,4 млрд куб. м) в годовом выражении, до 52,7 млрд куб. м, говорится в сообщении холдинга.

По итогам первого квартала 2021 года "Газпром" увеличил поставки газа в Турцию на 106,6%, в Германию - на 33,3%, в Польшу - на 18,5%, в Сербию - на 71,3%, в Финляндию - на 67,3%, в Румынию - на 90,4%, в Болгарию - на 52,4%, в Грецию - на 23,4%. Также холдинг продолжает наращивать экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", поставки российского газа регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома".

"Отметим, что среднесуточный объем нашего экспорта в европейское дальнее зарубежье в марте, календарном весеннем месяце, был больше, чем в феврале, и сопоставим со среднесуточным показателем за всю зиму, с декабря по февраль. Другими словами, с точки зрения спроса потребителей на газ "Газпрома", март был абсолютно зимним месяцем", - отмечает холдинг.

Поставки газа из газотранспортной системы на внутренний рынок в январе - марте выросли на 21,4%, или на 17,3 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что запасы газа в ПХГ (подземные хранилища газа) Европы на фоне холодного марта упали до 31%. При этом в большинстве стран, которые входят в топ-5 по объему мощностей хранения в Европе, запасы опустились ниже 30%.