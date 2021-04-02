Сбербанк списал заемщикам долги по выданным льготным кредитам под 2% годовых

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сбербанк 1 апреля списал заемщикам кредиты, выданные в рамках льготной программы, полностью задолженность списана у около 140 тыс. компаний. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Власти РФ запустили с 1 июня 2020 года программу специальных кредитов под 2% годовых на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, по истечении срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство. При сохранении занятости на уровне не ниже 80% от штатной численности списывается половина кредита и процентов по нему.

"Вчера мы списали кредиты, выданные заемщикам банка по льготной госпрограмме финансирования предприятий из пострадавших отраслей под 2%. Программа, запущенная в начале пандемии и локдауна, стала своевременной и очень важной мерой поддержки предпринимателей в нашей стране. Она помогла бизнесу продолжить свою деятельность и сохранить персонал в непростое время", - сообщил он. Попов добавил, что в рамках Сбербанка программа помогла сохранить около 3 млн рабочих мест.

Зампред банка уточнил, что задолженность была списана полностью почти 140 тыс. компаний, а 3 тыс. организаций - на 50%. "Списание кредитов на 50% произведено примерно 3 тыс. предприятий, но так как численность на платформе ФНС может быть уточнена до 15 апреля, по части этих компаний кредиты могут быть списаны полностью", - отметил он.

По словам Попова, менее 3% заемщиков не выполнили условия программы.