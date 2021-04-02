Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Информация билетных агрегаторов о повышении стоимости авиабилетов с 2019 года на 15-120% не корректна и не соответствует действительности, следует из комментария пресс-службы Минтранса. Также в министерстве отметили, что по многим направлениям стоимость билетов за период с июня 2019 года по июнь 2021 года наоборот снизилась.

"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России, - отметили в Минтрансе. - Авиакомпании отмечают, что осуществленные продажи на период апрель - июнь 2021 года в среднем на 7% дешевле, чем в аналогичном периоде 2019 года".

Ранее газета "Известия" сообщила, что стоимость авиабилетов, купленных в январе - марте в некоторые города России с вылетом в апреле - июне повысилась на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Газета ссылается на данные агрегаторов Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip.

По данным газеты, больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск и Чебоксары. Как уточнили в Минтрансе, снижение стоимости авиабилетов зафиксировано на рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону (на 22%), Кемерово (18%), Томск (на 14%), Сыктывкар (на 12%), Екатеринбург (10%), Новосибирск (10%), Нижнекамск (4%).

Тенденцию снижения стоимости авиабилетов подтверждают большинство перевозчиков, в том числе "Аэрофлот", "Победа", "Россия" и S7.

"Подобные некорректные заявления мы наблюдаем каждый год перед наступлением сезона отпусков", - добавили в Минтрансе.