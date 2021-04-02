Экспорт московских товаров из пластика в 2020 году составил почти $200 млн

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Экспорт пластиковых товаров из Москвы в 2020 году увеличился на 4,5% и составил 198,85 млн долларов. При этом доля столицы в общероссийском экспорте товаров из пластика составила 15,7%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В 2020 году московские товары из пластика импортировали 114 стран на сумму $198,85 млн. Ключевым направлением стали страны ближнего зарубежья, при этом основная часть экспорта пришлась на Белоруссию и Казахстан. В прошлом году каждая из этих стран импортировала столичных товаров на сумму более $60 млн. Также в 2020 году Москва возобновила экспорт пластиковых товаров в Тунис, Палестину, Новую Зеландию, Албанию и Камбоджу", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Уточняется, что в основном Москва поставляла за рубеж пластмассовую тару и упаковку, сумма экспорта составила $36,51 млн, прочие изделия из пластмасс (одежду, аксессуары, канцелярские и школьные принадлежности, декоративные изделия) - на $33,11 млн, а также пластмассовые трубы, фитинги и шланги на сумму $26,67 млн.

"Также в 2020 году московские компании экспортировали строительные изделия из пластика - объем поставок составил $18,63 млн, предметы домашнего быта на сумму в $13,92 млн, а также самоклеящуюся пленку - $7,04 млн. При этом самый значительный рост среди пластиковых товаров показали пластмассовые покрытия для пола, стен и потолков - 36,9%, однослойные пленки и листы, а также сантехника - 28,1% и 28% соответственно", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Помимо стран ближнего зарубежья, важными рынками сбыта являются также страны Евросоюза. Их доля в московском экспорте товаров из пластика составляет около 13%, а в денежном выражении - более $25 млн.