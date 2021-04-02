Москва сможет самостоятельно заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Москва на региональном уровне теперь может самостоятельно подписывать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которые раньше заключались только с участием федеральных властей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Соглашения о защите и поощрении капиталовложений дают бизнесу преимущества при реализации инвестиционных проектов: они гарантируют государственную поддержку и неизменность правовых актов. На сегодня в Москве уже заключено три СЗПК с участием Российской Федерации. Общий объем инвестиций в реализацию этих проектов составит около 24 млрд рублей. Благодаря вступившим в силу 2 апреля нормам федерального законодательства столица может заключать такие соглашения самостоятельно", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что механизм заключения СЗПК на федеральном уровне заработал в 2020 году. Он предполагает, что ключевые налоги, условия землепользования и градостроительства фиксируются на момент заключения соглашения и остаются неизменными в течение всего срока реализации инвестпроекта. Например, если основная ставка налога на прибыль на дату заключения соглашения составляет 20%, то для компании-инвестора она останется на том же уровне даже в случае повышения налога для всех остальных налогоплательщиков.

Другое важное преимущество для бизнеса - это гарантия господдержки в течение всего срока соглашения. Поддержка будет предоставляться в виде возмещения затрат и процентов по кредитам на создание объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктуры, используемых для реализации инвестпроекта.

"Первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений в Москве было заключено с ООО "Р-Опра" и оговаривает условия создания в особой экономической зоне "Технополис "Москва" фармацевтического предприятия, в этот проект планируется привлечь 8,6 млрд рублей. Второе соглашение подписано с АО "Р-Фарм", оно касается реализации инициативы по выпуску вакцины "Спутник V", инвестиции в столицу составят 7,32 млрд руб. Третье соглашение подписали с ГК "Медси" на создание многофункционального медицинского центра на Мичуринском проспекте, в проект планируют инвестировать 7,83 млрд рублей", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Согласно механизму СЗПК, регионы, которые инициируют заключение соглашения, могут устанавливать дополнительные требования к проектам и инвесторам. Кроме того, субъекты РФ вправе на основании регионального законодательства подписывать соглашения, которые не являются СЗПК, но могут предусматривать гарантии неизменности региональных нормативных актов.