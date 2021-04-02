Глава Минвостокразвития предложил импортировать части контейнеров для перевозки рыбы

ТАСС, 2 апреля. Глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков предложил импортировать оболочку рефрижераторных контейнеров для транспортировки рыбы и в России дорабатывать их с помощью отечественных генераторов холода.

"Рефрижераторный контейнер состоит из двух простых технологий - это собственно контейнер и это <...> холодильник, который формирует холод. <...> Они [контейнеры] производятся достаточно дешево за рубежом, сами коробки железные, <...> и я бы думал, наверное, даже импортировать эти самые железные коробки и приделывать к ним производимые в России хладодвигатели. У нас есть поручение проработать комплекс мер, которые стимулировал бы возможно и рыболовные компании <...> изучить вопрос включения производства рефрижераторных контейнеров в перечень объектов, которые можно производить в рамках механизма "квоты в обмен на инвестиции", - сообщил Чекунков журналистам.

Он отметил, что рефрижераторный контейнер настолько же важная инвестиция для рыбной отрасли как, например, траулер или краболов. Продолжая тему транспортировки, он упомянул ситуацию в Суэцком канале и выразил уверенность в том, что в ближайшее десятилетие Северный морской путь (СМП) станет магистральным международным транспортным коридором, связывающим Азию и Европу, с серьезными позитивными последствиями для экономики Российского севера и Дальнего Востока.

"То, что СМП сейчас самый динамично развивающийся транспортный коридор в мире, это факт. <...> Мы ожидаем, что <...> нам предстоит близко сделать СМП круглосуточным, для этого строится ледокольный флот, для этого строится флот специализированных кораблей, не только газовозов, а вообще кораблей ледового класса, поэтому СМП точно состоится как магистраль", - сказал Чекунков.

Ранее в рамках совещания, посвященного вопросам регулярных судоходных контейнерных линий и каботажных перевозок по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток, Трутнев поручил разработать предложения по установлению ответственности грузоотправителей за отказ от отправки по Северному морскому пути. Минвостокразвития России, Минтрансу России, Минпромторгу России совместно с заинтересованными организациями поручено представить прогноз потребности в рефрижераторных контейнерах.

23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 метров японской компании Shohei Kisen в условиях сильного ветра и песчаной бури сел на мель, полностью перегородив русло канала. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели, операция увенчалась успехом только после того, как были проведены дноуглубительные работы, после которых 17 буксиров вытащили контейнеровоз. За это время в очереди на проход выстроились более 400 судов, образовалась пробка почти до Индии. С момента разблокировки канала его прошли около 300 судов.