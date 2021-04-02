В "Сбере" считают, что Россия может выпустить ESG-облигации как суверенный заемщик

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия как суверенный заемщик в перспективе может выйти на рынок с выпуском ESG-облигаций (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление), что поддержало бы развитие "зеленого" финансирования в России и улучшило бы имидж страны в глазах международного инвестсообщества, сообщает пресс-служба "Сбера".

Банк выпустил первый обзор ESG-трендов. На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, в рамках которой компании с проактивной позицией в этой сфере могут рассчитывать на кредит по сниженной ставке, а в ближайшем будущем в стране может появиться "зеленая" ипотека.

"Мы не исключаем, что Россия как суверенный заемщик тоже может выйти на рынок с выпуском ESG-облигаций. Это было бы важным шагом для развития "зеленого" финансирования в России и улучшило бы имидж страны в глазах международного инвестсообщества", - сказано в сообщении.

Кроме того, в банке полагают, что в ближайшем будущем на российском рынке появятся новые категории ESG-облигаций.

"Мы ожидаем, что в ближайшем будущем на российском рынке появятся новые категории ESG-облигаций: облигации устойчивого развития, а также долговые бумаги, привязанные к КПЭ устойчивого развития. Такие инструменты могут расширить перечень компаний и секторов, способных выйти на рынок ESG-финансирования", - сказано в сообщении.

В банке также напомнили, что до 2050 года в России должна быть утверждена стратегия развития, проект которой в прошлом году подготовило Минэкономразвития (Стратегия социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года - прим. ТАСС). "Мы ожидаем утверждения документа в 2021 году", - добавили в банке.

О "зеленом" финансировании

"Зеленое" финансирование предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

В середине июля 2020 года ВЭБ.РФ подготовил и разместил первую версию методических рекомендаций по "зеленому" финансированию. Тогда в ВЭБ отмечали, что рекомендации определяют архитектуру национальной системы "зеленых" финансов, в которой проекты, позитивно влияющие на окружающую среду, смогут получать от рынка, государства и институтов развития финансирование на более выгодных условиях.

В ноябре 2020 года правительство России утвердило ВЭБ.РФ в качестве методического центра в области "зеленого" финансирования.