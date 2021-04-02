Московские предприниматели смогут возместить до 50% затрат на конкурсы и интернет-рекламу

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Московские предприниматели в 2021 году смогут возместить до 50% расходов на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на продвижение продукции, работ и услуг в интернете. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы в пятницу.

"В 2020 году город существенно усилил поддержку предпринимателей. Были введены новые субсидии, в том числе для тех, кто работает в онлайн-сегменте, участвует в российских и международных выставках. Получив обратную связь от бизнес-сообщества, в этом году мы дополнительно расширили список компенсируемых затрат", - сообщила Сергунина.

Теперь бизнесмены могут возместить расходы на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на продвижение продукции, работ и услуг в интернете (контекстную и таргетированную рекламу). Количество выставок, фестивалей, международных конкурсов и рекламно-информационных площадок, затраты на участие в которых подлежат возмещению, как сообщается, будет расти (в прошлом году можно было компенсировать расходы на участие более чем в 1 тыс. выставок в России и за рубежом).

"Оформить заявку и подать документы необходимо до 30 апреля. Компании могут претендовать сразу на несколько видов компенсаций. Максимальный суммарный размер выплат - 700 тыс. рублей, но не более 50% от затрат", - говорится в сообщении.

10 марта в Москве начался новый этап приема заявок на получение субсидий для бизнеса от столичного правительства. Поддержку смогут получить отели и гостиницы, организации в сфере детского образования, досуга и спорта, социальные предприятия, франчайзи, резиденты технопарков, особой экономической зоны и креативных технопарков, участники Московского инновационного кластера (МИК) в сфере обрабатывающей промышленности, науки, информации и связи, участники межотраслевых кластеров МИК в сфере креативных индустрий.

По итогам прошлого года правительство Москвы одобрило более 3 тыс. заявок на получение финансовой поддержки на общую сумму почти 3 млрд рублей. Самыми востребованными у столичного бизнеса стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также на экспорт.