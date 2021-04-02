Около 5 млн молоди белого амура и белого толстолобика выпустят в реки Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. /ТАСС/. Воспроизводство водных биоресурсов в Ростовской области получит поддержку из бюджета региона в размере 25,6 млн рублей. Это позволит выпустить в водоемы области не менее 5 млн штук молоди белого амура и белого толстолобика, сообщили ТАСС в управлении информационной политики регионального правительства.

"Чтобы максимально сохранить экологическое состояние водных объектов Ростовской области проработан вопрос ежегодного выпуска в естественную среду не менее 5 млн штук молоди растительноядных рыб, таких как белый амур и белый толстолобик. <…> На указанные цели в 2021 году из областного бюджета выделено 25,6 млн рублей", - сообщил представитель правительства области.

В управлении информационной политики отметили, что в последнее время в Ростовской области наблюдается истощение рыбных запасов. Это связывают с отсутствием условий для естественного нереста рыбы из-за продолжающегося маловодья на реке Дон. Искусственное воспроизводство в этих условиях приобретает особое значение.

Как сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, власти намерены наращивать воспроизводство малька, чтобы снизить негативный эффект маловодья на нерест рыбы в Дону. "Мы знаем, что после строительства Цимлянского водохранилища семь рыбоводных заводов производили порядка 200-300 млн малька, который выпускался. <...> Важно их восстановить и выйти на воспроизводство порядка 100 млн малька ежегодно на выпуск. И это, конечно, сразу даст свои результаты", - пояснил Гончаров.

В Ростовской области стартовал двухмесячник по охране весенне-нерестующих видов рыб, сообщил замгубернатора. В этот период власти проконтролируют ситуацию на водоемах области. "Мы понимаем, что в условиях изменения климата мы должны проводить мероприятия, направленные на охрану рыбных ресурсов", - сказал Гончаров, отметив, что в этом процессе будут задействованы федеральные, региональные и муниципальные органы власти.

По данным Минсельхоза России, объем производства товарной рыбы в стране составил 291,2 тыс. тонн. Доля Ростовской области составила 9%, что позволило региону занять первое место по объемам производства рыбы в Южном федеральном округе.